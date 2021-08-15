Это круче за футбол! ПСЖ мощно показал болельщикам Месси и компанию

ПСЖ удачно поработал на трансферном рынке / Фото: Instagram

В субботу в Париже состоялся матч второго тура чемпионата Франции Пари Сен-Жермен – Страсбур. Игра завершилась победой хозяев поля со счетом – 4:2.

Но не ради матча болельщики спешили на "Парк де Пренс". Ключевым событием вечера стала презентацию новичков ПСЖ. Парижский клуб представил болельщикам форварда Лионеля Месси, полузащитника Джорджиньо Вейналдума, защитников Серхио Рамоса и Ашрафа Хакими, а также вратаря Джанлуиджи Доннарумму.

Все пять футболистов надели футболки с надписями "Мы Париж".

Ожидается, что самый звездный из новичков Лионель Месси сможет дебютировать за ПСЖ 29 августа в поединке против Реймса.

Ранее мы писали, что салфетку со слезами Лионеля Месси продают за миллион долларов. Во время прощальной пресс-конференции в Барселоне Лионель Месси расплакался.