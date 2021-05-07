Знаменитая украинская спортсменка получила первую дозу вакцины от коронавируса, которая должна ее обезопасить от возможности заболеть на Олимпиаде

Анжелика Терлюга / Фото: Instagram

Все больше наших спортсменов идут на прививки против коронавируса. На днях украинский борец-депутат рассказал о вакцинации на собственном примере. Сегодня своеобразный флешмоб поддержала чемпионка Европы по каратэ Анжелика Терлюга.

29-летняя одесситка на своей странице в Instagram рассказала, что сделала прививку:

"Уже получила первую дозу вакцины CoronaVac. Через 28 дней приеду за второй дозой. Вакцинация проходит быстро и совсем не больно. Если будут симптомы, то расскажу. Все это я делаю для участия на Олимпийская Играх, больше всего на свете не хочется заболеть. После двух доз вакцины у нас есть 83% вероятность не заразиться. Надеюсь, все будет хорошо".

Стало известно, что участников Олимпиады-2020 будут прививать двумя вакцинами.

Анжелика выступает в весовой категории до 55 кг. Она завоевывала медали нескольких чемпионатов Европы и будет представлять Украину на Олимпийских играх в Токио.

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