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27 ноября 00:00
Александрия --
Заря --
27 ноября 00:00
Колос --
Верес --
27 ноября 00:00
Днепр-1 --
Ворскла --
27 ноября 00:00
Черноморец --
Десна --
27 ноября 00:00
Мариуполь --
Львов --
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"Это были депутаты, известные личности": жена футболиста Шахтера о своих ухажерах

Павел Василенко
18 ноября, 18:57
Телеведущая и жена защитника Шахтера Валерия Бондаря Даша Савина призналась, что ей делали предложения известные люди

Даша Савина / Фото: Instagram

Дарья Савина, жена защитника Шахтера Валерия Бондаря, ответила всем критикам, которые называют ее "охотницей за богатыми футболистами".

Ранее мы писали, что Савина посоветовала Владиславу Супряге покинуть Динамо.

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"Мне люди говорят: "Нашла себе футболистов, потому что у них есть деньги". В наше время деньги есть не только у футболистов. Деньги есть и у блоггеров, и у людей, которые занимаются криптовалютой.

Конечно, было очень много, я не буду говорить предложений, ухажеров, которые хотели бы состоять со мной в отношениях. Это были и депутаты, известные личности. Имена говорить не буду, потому что все-таки люди серьезные.

Но реально у меня не лежала к этому душа, я не видела себя с мужчиной, который реально гораздо старше. В моем понимании лет 15 — это гораздо старше. От 32-х и выше. Юристы тоже, 27, 28 лет", — заявила Савина в эфире YouTube-канала SportArena.

Напомним, что до того, как выйти замуж за Бондаря, Савина встречалась с нападающим Динамо Владиславом Супрягой.