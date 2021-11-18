"Це були депутати, відомі особи": дружина футболіста Шахтаря про своїх залицяльників

Даша Савіна / Фото: Instagram
Дар'я Савіна, дружина захисника Шахтаря Валерія Бондаря, відповіла всім критикам, які називають її "мисливецею за багатими футболістами".
Раніше ми писали, що Савіна порадила Владиславу Супрязі покинути Динамо.
"Мені люди кажуть: "Знайшла собі футболістів, тому що у них є гроші". У наш час гроші є не тільки у футболістів. Гроші є і у блогерів, і у людей, які займаються криптовалютою.
Звичайно, було дуже багато, я не говоритиму пропозицій, залицяльників, які хотіли б перебувати зі мною у стосунках. То були і депутати, відомі особи. Імена говорити не буду, бо люди серйозні.
Але реально у мене не лежала до цього душа, я не бачила себе з чоловіком, який реально набагато старший. У моєму розумінні років 15 – це набагато старше. Від 32-х та вище. Юристи теж, 27, 28 років", – заявила Савіна в ефірі YouTube-каналу SportArena.
Нагадаємо, що до того, як вийти заміж за Бондаря, Савіна зустрічалася із нападником Динамо Владиславом Супрягою.