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Інгулець --
Шахтар --
27 листопада 00:00
Олександрія --
Зоря --
27 листопада 00:00
Колос --
Верес --
27 листопада 00:00
Дніпро-1 --
Ворскла --
27 листопада 00:00
Чорноморець --
Десна --
27 листопада 00:00
Маріуполь --
Львів --
27 листопада 00:00
Рух --
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"Це були депутати, відомі особи": дружина футболіста Шахтаря про своїх залицяльників

Павло Василенко
18 листопада, 18:57
Телеведуча та дружина захисника Шахтаря Валерія Бондаря Даша Савіна зізналася, що їй робили пропозиції відомі люди

Даша Савіна / Фото: Instagram

Дар'я Савіна, дружина захисника Шахтаря Валерія Бондаря, відповіла всім критикам, які називають її "мисливецею за багатими футболістами".

Раніше ми писали, що Савіна порадила Владиславу Супрязі покинути Динамо.

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"Мені люди кажуть: "Знайшла собі футболістів, тому що у них є гроші". У наш час гроші є не тільки у футболістів. Гроші є і у блогерів, і у людей, які займаються криптовалютою.

Звичайно, було дуже багато, я не говоритиму пропозицій, залицяльників, які хотіли б перебувати зі мною у стосунках. То були і депутати, відомі особи. Імена говорити не буду, бо люди серйозні.

Але реально у мене не лежала до цього душа, я не бачила себе з чоловіком, який реально набагато старший. У моєму розумінні років 15 – це набагато старше. Від 32-х та вище. Юристи теж, 27, 28 років", – заявила Савіна в ефірі YouTube-каналу SportArena.

Нагадаємо, що до того, як вийти заміж за Бондаря, Савіна зустрічалася із нападником Динамо Владиславом Супрягою.