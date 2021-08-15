Это была потрясающая неделя: Харлан показала, чем занималась с женихом в Украине

Ольга и Луиджи в Украине / Фото: instagram/olgakharlan

"Это была потрясающая неделя вместе, любовь моя. В моем доме... И теперь у тебя есть еще одно место, которое ты также можешь назвать домом. Я уже скучаю по тебе", – такой трогательный пост оставила сегодня в Instagram Ольга Харлан.

В соцсетях наша спортсменка показала, как проводила время в Украине со своим бойфрендом Луиджи Самеле.

На Олимпиаде в Токио Харлан не смогла пройти дальше одного раунда в соревновании по фехтованию.

А вот Луиджи завоевал два "серебра" – в личной и командной сабле. После Игр они приехали в Украину, отдыхали в Киеве и Одессе.

Игры в Токио стали четвертыми в карьере олимпийской чемпионки Пекина-2008, бронзовой призерки Лондона-2012, Рио-2016 и серебряной призерки Рио-2016. Но первыми, с которых она вернулась с пустыми руками. После недавнего фиаско украинка заявила, что намерена взять паузу в профессиональной карьере.