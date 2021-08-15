15 августа 17:00
Колос --
Рух --
15 августа 19:30
Львов --
Александрия --
16 августа 19:00
Мариуполь --
Черноморец --
18 августа 19:30
Ингулец --
Динамо --
20 августа 19:30
Ворскла --
Металлист 1925 --
21 августа 17:00
Верес --
Минай --
21 августа 19:30
Черноморец --
Шахтер --
21 августа 19:30
Днепр-1 --
Рух --
22 августа 17:00
Мариуполь --
Заря --
22 августа 19:30
Колос --
Александрия --
22 августа 21:30
Динамо --
Десна --
23 августа 19:30
Львов --
Ингулец --
27 августа 19:30
Черноморец --
Александрия --
28 августа 14:00
Ингулец --
Мариуполь --
28 августа 17:00
Металлист 1925 --
Днепр-1 --
28 августа 19:30
Динамо --
Колос --
24 августа 18:00
Шахтер --
Динамо --
Изменить язык на: UA Перейти к новостям
Главная Новости спорта Другие новости спорта

Это была потрясающая неделя: Харлан показала, чем занималась с женихом в Украине

Андрей Трофимов
15 августа, 14:04
Олимпийская чемпионка Ольга Харлан после Игр в Токио приехала в Украину со своим женихом Луиджи Самеле. Пара отдыхала в Киеве и в Одессе

Ольга и Луиджи в Украине / Фото: instagram/olgakharlan

"Это была потрясающая неделя вместе, любовь моя. В моем доме... И теперь у тебя есть еще одно место, которое ты также можешь назвать домом. Я уже скучаю по тебе", – такой трогательный пост оставила сегодня в Instagram Ольга Харлан.

В соцсетях наша спортсменка показала, как проводила время в Украине со своим бойфрендом Луиджи Самеле.

На Олимпиаде в Токио Харлан не смогла пройти дальше одного раунда в соревновании по фехтованию.

А вот Луиджи завоевал два "серебра" – в личной и командной сабле. После Игр они приехали в Украину, отдыхали в Киеве и Одессе.

Игры в Токио стали четвертыми в карьере олимпийской чемпионки Пекина-2008, бронзовой призерки Лондона-2012, Рио-2016 и серебряной призерки Рио-2016. Но первыми, с которых она вернулась с пустыми руками. После недавнего фиаско украинка заявила, что намерена взять паузу в профессиональной карьере.

Реклама