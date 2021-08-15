Це був чудовий тиждень: Харлан показала, чим займалася з нареченим в Україні

Ольга і Луїджі в Україні / Фото: instagram/olgakharlan

"Це був чудовий тиждень разом, любов моя. В моєму домі... І тепер у тебе є ще одне місце, яке ти також можеш назвати домом. Я вже сумую за тобою", – такий зворушливий пост залишила сьогодні в Instagram Ольга Харлан.

У соцмережах наша спортсменка показала, як проводила час в Україні зі своїм бойфрендом Луїджі Самеле.

На Олімпіаді в Токіо Харлан не змогла пройти далі першого раунду у змаганні з фехтування.

А ось Луїджі завоював два "срібла" – в особистій та командній шаблі. Після Ігор вони приїхали в Україну, відпочивали у Києві та Одесі.

Ігри в Токіо стали четвертими в кар'єрі олімпійської чемпіонки Пекіна-2008, бронзової призерки Лондона-2012, Ріо-2016 і срібної призерки Ріо-2016. Але першими, з яких вона повернулася з порожніми руками. Після недавнього фіаско українка заявила, що збирається взяти паузу в професійній кар'єрі.