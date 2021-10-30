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Колос --
Шахтер --
6 ноября 00:00
Заря --
Верес --
6 ноября 00:00
Львов --
Десна --
6 ноября 00:00
Ингулец --
Днепр-1 --
6 ноября 00:00
Александрия --
Металлист 1925 --
6 ноября 00:00
Черноморец --
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"Это был блестящий бой": Усик разнес критиков Джошуа

Павел Василенко
30 октября, 10:17
Чемпион WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе Александр Усик считает, что Энтони Джошуа был достойным противником в прошлом месяце в Лондоне

Усик vs Джошуа / Фото: Reuters

Украинский супертяж не согласен с критикой, направленной некоторыми в адрес британского боксера Энтони Джошуа.

Ранее мы писали, что промоутер Боб Арум посоветовал Эй-Джею не выходить на бой-реванш против Усика.

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"Прискорбно слышать, что они жестко относятся к действиям Джошуа, потому что я был с ним на ринге, и он был очень хорош.

Я действительно не знаю, где они находят повод для критики. Это был поистине блестящий бой", – сказал Усик в интервью DAZN.

Напомним, 25 сентября Джошуа проиграл Усику единогласным решением судей на лондонском стадионе "Тоттенхэм Хотспур".

Реванш Усик – Джошуа должен состояться до 25 апреля.

Фаворитом на место проведения реванша называют Лондон. Усик ранее заявлял, что хотел бы провести бой с Джошуа в Киеве на НСК "Олимпийский".