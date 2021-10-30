"Это был блестящий бой": Усик разнес критиков Джошуа

Усик vs Джошуа / Фото: Reuters
Украинский супертяж не согласен с критикой, направленной некоторыми в адрес британского боксера Энтони Джошуа.
Ранее мы писали, что промоутер Боб Арум посоветовал Эй-Джею не выходить на бой-реванш против Усика.
"Прискорбно слышать, что они жестко относятся к действиям Джошуа, потому что я был с ним на ринге, и он был очень хорош.
Я действительно не знаю, где они находят повод для критики. Это был поистине блестящий бой", – сказал Усик в интервью DAZN.
Напомним, 25 сентября Джошуа проиграл Усику единогласным решением судей на лондонском стадионе "Тоттенхэм Хотспур".
Реванш Усик – Джошуа должен состояться до 25 апреля.
Фаворитом на место проведения реванша называют Лондон. Усик ранее заявлял, что хотел бы провести бой с Джошуа в Киеве на НСК "Олимпийский".