"Это был блестящий бой": Усик разнес критиков Джошуа

Украинский супертяж не согласен с критикой, направленной некоторыми в адрес британского боксера Энтони Джошуа.

Ранее мы писали, что промоутер Боб Арум посоветовал Эй-Джею не выходить на бой-реванш против Усика.

"Прискорбно слышать, что они жестко относятся к действиям Джошуа, потому что я был с ним на ринге, и он был очень хорош.

Я действительно не знаю, где они находят повод для критики. Это был поистине блестящий бой", – сказал Усик в интервью DAZN.