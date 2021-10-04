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Это будет легкий вечер для Джошуа: тренер российского чемпиона знает, как побить Усика

Любомир Луканюк
4 октября, 23:49
Бадди Макгирт считает, что Энтони Джошуа нужно лишь научить побеждать и тогда у него не будет проблем во втором поединке с Александром Усиком

Усик vs Джошуа / Фото: Reuters

Известный американский тренер Бадди Макгирт, который работал с бывшим чемпионом мира россиянином Сергеем Ковалевым, уверен, что Энтони Джошуа способен взять реванш у Александра Усика.

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"Второй бой может сложиться иначе. Это будет более легкий вечер, если Джошуа научат, как победить Усика.

Нельзя натренировать бойца, его нужно научить. Вот в чем заключается разница. Надо учить бойцов побеждать, а не тренировать их для этого.

Джошуа нужно объединять удары, готовить атаки. Ты не попадешь по нему одним ударом, необходимо готовить наступление. Нужно взломать замок, а затем нанести удар – так говорили бойцы старой школы", – цитирует Макгирта Xsport.

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Александр Усик победил Энтони Джошуа / Фото: REUTERS

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