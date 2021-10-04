Це буде легкий вечір для Джошуа: тренер російського чемпіона знає, як побити Усика

Усик vs Джошуа / Фото: Reuters

Відомий американський тренер Бадді Макгірт, який працював з колишнім чемпіоном світу росіянином Сергієм Ковальовим, впевнений, що Ентоні Джошуа здатний взяти реванш у Олександра Усика.

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"Другий бій може скластися інакше. Це буде більш легкий вечір, якщо Джошуа навчать, як перемогти Усика.

Не можна натренувати бійця, його потрібно навчити. Ось в чому полягає різниця. Треба вчити бійців перемагати, а не тренувати їх для цього.

Джошуа потрібно об'єднувати удари, готувати атаки. Ти не влучиш у нього одним ударом, необхідно готувати наступ. Потрібно зламати замок, а потім нанести удар – так говорили бійці старої школи" , – цитує Макгірта Xsport.

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Олександр Усик переміг Ентоні Джошуа / Фото: REUTERS

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Усик святкує перемогу над Джошуа / Фото: Reuters