13 ноября 16:00
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Финляндия --
13 ноября 21:45
Франция --
Казахстан --
16 ноября 21:45
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Украина --
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Заря --
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Рух --
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Колос --
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Верес --
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Минай --
Динамо --
27 ноября 00:00
Ингулец --
Шахтер --
27 ноября 00:00
Александрия --
Заря --
27 ноября 00:00
Колос --
Верес --
27 ноября 00:00
Днепр-1 --
Ворскла --
27 ноября 00:00
Черноморец --
Десна --
27 ноября 00:00
Мариуполь --
Львов --
27 ноября 00:00
Рух --
Металлист 1925 --
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Динамо --
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"Эта информация – чушь": владелец украинского клуба опроверг слухи о снятии с УПЛ

Павел Василенко
13 ноября, 18:41
Президент Миная Валерий Пересоляк отрицает информацию о прекращении финансирования закарпатского клуба

Минай и его основатель Пересоляк / Фото: Официальный сайт ФК "Минай"

Ранее мы писали, что Пересоляк не будет финансировать клуб из-за неудачных результатов Миная.

Владелец закарпатского клуба заявил, что не планирует отказываться от Миная.

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"Зарплата должна была быть после победы над Мариуполем, но победы не было, поэтому… Шутка, конечно. Мы понимаем, что у нас есть обязательства перед футболистами, работниками клуба. Мы их выполняли и будем выполнять. Вся информация, которая была в СМИ, — чушь. К сожалению, они тиражируют необоснованную и непроверенную информацию.

Есть ли у нас задолженность? Есть — мы должны хорошие результаты нашим болельщикам. Вот и все. Читал даже, что Минай прекращает свое существование. Все это неправда. Минай был и будет", — цитирует Пересоляка пресс-служба клуба.

Минай занимает предпоследнее место в Премьер-лиге с одной победой в 13 матчах.

В следующем туре команда Игоря Леонова сыграет с Ингульцом.