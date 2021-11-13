13 листопада 16:00
Боснія і Герцеговина --
Фінляндія --
13 листопада 21:45
Франція --
Казахстан --
16 листопада 21:45
Боснія і Герцеговина --
Україна --
19 листопада 19:30
Чорноморець --
Динамо --
20 листопада 14:00
Львів --
Зоря --
20 листопада 17:00
Шахтар --
Рух --
20 листопада 19:30
Дніпро-1 --
Олександрія --
21 листопада 14:00
Минай --
Інгулець --
21 листопада 17:00
Ворскла --
Маріуполь --
21 листопада 19:30
Десна --
Колос --
22 листопада 19:30
Верес --
Металіст 1925 --
27 листопада 00:00
Минай --
Динамо --
27 листопада 00:00
Інгулець --
Шахтар --
27 листопада 00:00
Олександрія --
Зоря --
27 листопада 00:00
Колос --
Верес --
27 листопада 00:00
Дніпро-1 --
Ворскла --
27 листопада 00:00
Чорноморець --
Десна --
27 листопада 00:00
Маріуполь --
Львів --
27 листопада 00:00
Рух --
Металіст 1925 --
23 листопада 19:45
Динамо --
Баварія --
23 листопада 19:45
Вільярреал --
Манчестер Юнайтед --
23 листопада 22:00
Барселона --
Бенфіка --
23 листопада 22:00
Янг Бойз --
Аталанта --
23 листопада 22:00
Лілль --
Зальцбург --
23 листопада 22:00
Севілья --
Вольфсбург --
23 листопада 22:00
Мальме --
Зеніт --
23 листопада 22:00
Челсі --
Ювентус --
24 листопада 19:45
Бешикташ --
Аякс --
24 листопада 19:45
Інтер --
Шахтар --
24 листопада 22:00
Брюгге --
Лейпциг --
24 листопада 22:00
Манчестер Сіті --
ПСЖ --
24 листопада 22:00
Атлетіко --
Мілан --
24 листопада 22:00
Ліверпуль --
Порту --
24 листопада 22:00
Спортинг --
Боруссія Д --
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"Ця інформація – нісенітниця": власник українського клубу спростував чутки про зняття з УПЛ

Павло Василенко
13 листопада, 18:41
Президент Миная Валерій Пересоляк заперечує інформацію про припинення фінансування закарпатського клубу

Минай і його засновник Пересоляк / Фото: Офіційний сайт ФК "Минай"

Раніше ми писали, що Пересоляк не фінансуватиме клуб через невдалі результати Минаю.

Власник закарпатського клубу заявив, що не планує відмовлятися від Минаю.

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"Зарплата мала бути після перемоги над Маріуполем, але перемоги не було, тому… Жарт, звичайно. Ми розуміємо, що у нас є зобов'язання перед футболістами, працівниками клубу. Ми їх виконували і виконуватимемо. Вся інформація, яка була у ЗМІ, — нісенітниця, на жаль, вони тиражують необґрунтовану та неперевірену інформацію.

Чи маємо заборгованість? Є — ми маємо хороші результати нашим уболівальникам. От і все. Читав навіть, що Минай припиняє своє існування. Все це неправда. Минай був і буде", – цитує Пересоляка пресслужба клубу.

Минай посідає передостаннє місце у Прем'єр-лізі з однією перемогою у 13 матчах.

У наступному турі команда Ігоря Леонова зіграє з Інгульцем.