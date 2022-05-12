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Есть еще порох в пороховницах? Где продолжит карьеру Андрей Пятов

Анатолий Дерека
12 мая, 17:46
Юлия Пятова считает, что ее муж может еще поиграть на профессиональном уровне и хочет остаться в Шахтере

Андрей Пятов / Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

Чемпионат Украины по футболу был прерван из-за войны против России и так и не был возобновлен. Пока же висит в воздухе и вопрос с началом нового сезона УПЛ.

Остаются в неведении и игроки с клубами, как дальше поступать. Своими мыслями о дальнейшей карьере вратаря Шахтера Андрея Пятова поделилась его жена Юлия.

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"Завершить карьеру? Нет. Я вижу, что он готов играть. Андрей говорит, что у него есть порох в пороховницах и он готов работать. У него есть силы. Возможно, это еще больше мотивирует и дает энергию, что рано расслабляться.

По поводу Шахтера, это будет зависеть лишь от самого клуба и того, нужен ли Андрей "горнякам". Вообще непонятно, что будет происходить с футболом, никто не знает. Нет ответа, где пройдет чемпионат и будет ли он.

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Если клуб объявит, что не будет играть, то я буду просить мужа искать команду где угодно. Мне нужно детей в школу устраивать, старшую в университет, еще одного – в садик. Нам нужно работать. Я не работаю, но я готова.

Хотелось бы остаться в Шахтере. Мы уже близки семьями футболистов, несколько лет вместе и пережили моменты, которые хочется сохранить и не терять друг друга. Шахтер – это наша жизнь, большая ее часть".

Напомним, что 37-летний Андрей Пятов выступал за Шахтер с 2007 года. За это время ему покорились Кубок УЕФА, 10 чемпионств УПЛ, 8 Кубков и 7 Суперкубков Украины. Контракт игрока с дончанами рассчитан до лета 2023 года.