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Є ще порох у порохівницях? Де продовжить кар'єру Андрій Пятов

Анатолій Дерека
12 травня, 17:46
Юлія Пятова вважає, що її чоловік може ще пограти на професійному рівні та хоче залишитися в Шахтарі

Андрій Пятов / Фото: прес-служба телеканалу "Україна"

Чемпіонат України з футболу був перерваний через війну проти Росії і так і не було відновлено. Поки що висить у повітрі й питання з початком нового сезону УПЛ.

Залишаються у незнанні й гравці з клубами, як далі чинити. Своїми думками щодо подальшої кар'єри воротаря Шахтаря Андрія Пятова поділилася його дружина Юлія.

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"Завершити кар'єру? Ні. Я бачу, що він готовий грати. Андрій каже, що у нього є порох у порохівницях і він готовий працювати. У нього є сили. Можливо, це ще більше мотивує і дає енергію, що рано розслаблятиметься.

Щодо Шахтаря, це залежатиме лише від самого клубу і того, чи потрібен Андрій "гірникам". Загалом незрозуміло, що відбуватиметься з футболом, ніхто не знає. Немає відповіді, де пройде чемпіонат та чи буде він.

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Якщо клуб оголосить, що не гратиме, то я проситиму чоловіка шукати команду де завгодно. Мені треба дітей у школу влаштовувати, старшу до університету, ще одного – до садка. Нам треба працювати. Я не працюю, але готова.

Хотілося б залишитись у Шахтарі. Ми вже близькі сім'ями футболістів, кілька років разом і пережили моменти, які хочеться зберегти та не втрачати один одного. Шахтар – це наше життя, більша його частина".

Нагадаємо, що 37-річний Андрій Пятов виступав за "Шахтар" з 2007 року. За цей час йому підкорилися Кубок УЄФА, 10 чемпіонів УПЛ, 8 Кубків та 7 Суперкубків України. Контракт гравця з донеччанами розрахований до літа 2023 року.