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"Если сыграешь плохо, может тебя похоронить". Как Петраков посадил на "банку" лучшего нападающего сборной Украины

Сергей Шаховец
14 октября, 16:56
Воспитанник харьковского Металлиста, которому прочили большое футбольное будущее, рассказал о своей работе с Александром Петраковым, нынешним наставником сборной Украины

Александр Петраков и Артем Радченко / Фото: Коллаж: Сегодня

Нападающий днепровской Перемоги Артем Радченко вспомнил о методах воспитания Александра Петракова, под чьим руководством он выступал в юношеской сборной Украины. Эпизод, о котором рассказал 26-летний футболист, напоминает ситуацию с Русланом Малиновским.

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В состав юношеской сборной до 17 лет Петраков вызвал Артема Радченко в 15 лет. Но поблажек ему не устраивал.

"Бывали ситуации под руководством Петракова, когда ты сыграл три матча хорошо, а один плохо, и он может тебя похоронить, словесно уничтожить. Морально это чуть-чуть убивало, когда нам было по 15-16 лет. Когда становились старше, то уже относились к этому с улыбкой, со смешком. Потому что знали, что он быстро отходчивый.

Александр Петраков имеет чувство юмора / Фото: REUTERS

У меня с ним были интересные отношения. Он меня и любил, и ненавидел. Был момент, когда мы играли отбор в элит-раунд с Англией. Нам надо было только выигрывать, а англичанам можно было сыграть вничью. У нас была теория. Все моменты, которые нам показывали, были про оборону.

Потом Петраков спрашивает: "Есть вопросы?". Я говорю: "Да, есть. Нам же выигрывать надо. То есть хотя бы один мяч забить. А у нас все об обороне". Он ответил: "Если не хочешь отбирать, значит, будешь сидеть".

Александр Петраков дает указания перед матчем с Францией / Фото: REUTERS

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Я сказал, что не в этом же дело. В любом случае буду отбирать и стараться. Просто нам все рассказали только о защите. Петраков говорит: "Я тебя услышал. Будешь сидеть". Ну вот я и сидел. Вышел на второй тайм, а мы в итоге выиграли 1:0. Забили чисто на фарте. Люди сами себе мяч затолкали на 94-й минуте. Радости было много. Потом Васильевич подходит и говорит: "Видишь, можно весь матч обороняться и выиграть".

И что ты ему скажешь? А там момент прошел один из тысячи", – рассказал Радченко в интервью Sport Arena.

Александр Петраков поведет сборную Украины в отборе на ЧМ-2022 / Фото: Getty Images

Добавим, что Артем Радченко не сумел полностью реализовать свой футбольный потенциал. Форвард чаще попадал в скандальные ситуации, чем в ворота соперников. Во время его выступлений за хорватский Хайдук, Радченко попал в аварию в нетрезвом состоянии, после чего контракт с ним был расторгнут.

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Нынешнему наставнику сборной Украины Александру Петракову постоянно вспоминают его конфликт с хавбеком Аталанты Русланом Малиновским. Футбольный агент Вячеслав Заховайло заявил, что не вызвав Малиновского в сборную, Петраков выстрелил себе в ногу.

Малиновский и Петраков устроили конфликт в сборной / Фото: Reuters

Напомним, шансы на второе место в группе и попадание в плей-офф у сборной Украины еще остаются. При определенных раскладах нам может хватить даже ничьей в выездной игре с Боснией 16 ноября.

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