Еще одному игроку стало плохо во время матча Евро-2020: СМИ пишут о тепловом ударе

Капитан сборной Венгрии Адам Салаи покинул поле в матче против Франции уже в первом тайме. Игроку стало плохо, поэтому тренерский штаб не стал рисковать здоровьем футболиста

Адам Салаи не смог доиграть матч против Франции / Фото: Getty Images

Капитан сборной Венгрии Адам Салаи не смог продолжить матч против Франции во втором туре Евро-2020. Игроку стало плохо на 23-й минуте встречи, он лег на газон и ждал помощи медиков. Онлайн матча Венгрия – Франция есть на нашем сайте.

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После помощи медиков Салаи медленно поднялся на ноги и ушел с поля. Его сразу же заменили на Неманью Николича.

Зарубежные СМИ сразу же сообщили, что Салаи получил тепловой удар. Это и не удивительно, учитывая, что команды играют в Будапеште при +28 градусов Цельсия.

Немного позже официальный аккаунт венгерской ассоциации сообщил некоторые подробности инцидента. По их версии, игрок просто получил болезненный удар по голове.

"Адам Салаи получил удар по голове, от которого у него закружилась голова, поэтому Марко Росси вынужден был заменить его. Дальнейшие подробности ожидаются после проведения медобследования", – говорится в Twitter.

Смотрите, как Венгрия и Франция обменялись голами: