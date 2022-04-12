УЕФА наказал Атлетико Мадрид

Фанаты Атлетико Мадрид негативно отличились во время первого поединка их команды против Манчестер Сити в рамках 1/4 финала Лиги чемпионов. Дело в том, что на секторе болельщиков испанского клуба были замечены нацистские жесты приветствия. Все проявления фашизма были внесены в протокол по матчу, и переданы в УЕФА.

/ Фото: ФК "Атлетико" Мадрид

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Накануне ответного поединка (состоится уже завтра) дисциплинарный комитет европейского союза принял решение ограничить присутствие фанатов хозяев на стадионе в Мадриде. Наказание – закрытие одной из трибун арены на 5000 человек, а помещение туда огромного баннера с надписью "Нет расизму" ("NoToRacism").

/ Фото: ФК "Атлетико" Мадрид

Таким образом, Атлетико Мадрид лишиться части поддержки своих фанатов в домашнем поединке, в котором матрасникам необходима только победа. Атлетико проиграл в Манчестере 0:1. Победный мяч в составе Сити забил Кевин Де Брюйне.

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Сегодня в Лиге чемпионов определяться первые участники полуфинала. Вильярреал, после сенсационной победы дома, будет отстаивать результат в Мюнхене против Баварии. А мадридский Реал, с преимуществом в два мяча благодаря победе 3:1 в Лондоне, будет сдерживать атаки Челси.

Российские спортсмены продолжают показывать истинное фашистское лицо. Нацистский жест оставил без команды юного гонщика из страны-агрессора.