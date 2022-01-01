Еще один животик! Забеременела жена вратаря сборной Украины

Лунин и его беременная жена / Фото: Instagram

Поздравляя своих фолловеров с Новым годом, 22-летний Андрей Лунин признался, что со своей супругой Анастасией они ждут ребенка.

"Мы отправляемся в новый год уже втроем. Это самый лучший подарок. Ждем тебя, малыш. Люблю тебя, Анастасия, ты у меня сильная и лучшая", – написал в Instagram чемпион мира-2019 среди молодежи, кипер Реала Андрей Лунин.

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Ранее стало известно, что уже четвертый ребенок появится в семье у капитана Динамо Сергея Сидорчука и его жены Анны.

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Тогда как 19-летний полузащитник Шахтера Георгий Судаков и его возлюбленная Лиза Передняя ждут первенца.

Георгий Судаков и его любимая – Лиза / Фото: Коллаж: Сегодня

Напомним, Андрей Лунин женился на своей возлюбленной Анастасии Томазовой весной 2021 года.

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Скромная роспись в эпоху коронавируса прошла в Мадриде. А на официальную церемонию жених и невеста пришли в спортивных костюмах.

Лунин позвал замуж свою девушку Анастасию еще на католическое Рождество 2019 года. Романтическое предложение руки и сердца футболист сделал на клубном стадионе Вальядолида, за который играл на тот момент. И на поле "Хосе Соррилья" в ответ услышал заветное "да".

Андрей и Настя уже немало лет вместе, а познакомились через социальные сети.

"После виртуального общения договорились о встрече — и понеслась, – рассказывала девушка. – Мы гуляли в парке, постоянно болтали по телефону, он провожал меня домой. В то время Андрей только начинал карьеру в Днепре. В начале отношений было непривычно, когда Андрей часто и надолго уезжал на сборы, однако сейчас это уже не проблема – привыкла к такому его образу жизни"

Анастасия родом из Днепра и никогда не мечтала о муже-футболисте: "В детстве я мечтала о принце из Дубая (смеется). Когда маленькая была, даже не знала о том, что футболисты существуют".