Еще один трофей после Евро-2020! Полузащитник сборной Италии женился в Париже

На торжество было приглашено множество гостей, в том числе такие футбольные звезды, как Килиан Мбаппе и Златан Ибрагимович

Марко и Джессика познакомились в Монако

После победы на Евро-2020 в сборной Италии свадебный бум. Сразу после финала женился Федерико Бернардески. А теперь получил официальный штамп в паспорт Марко Верратти.

Свадьба состоялась в Париже, а избранницей полузащитника Пари Сен-Жермен стала французская модель Джессика Аиди.

На церемонии присутствовало множество гостей. В частности, гуляли на свадьбе такие футбольные звезды, как Килиан Мбаппе и Златан Ибрагимович.

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29-летняя Джессика вышла замуж впервые. А 28-летний Марко – второй раз. От предыдущего брака у него двое сыновей – Томассо и Андреа. Пара познакомилась в Монако, на этапе Формулы-1.

Аиди очень известная модель во Франции. Девушка рекламирует купальники и нижнее белье. На ее страничку в Instagram подписаны около 450 тысяч человек.