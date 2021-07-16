Ще один трофей після Євро-2020! Півзахисник збірної Італії одружився в Парижі

На торжество було запрошено безліч гостей, в тому числі такі футбольні зірки, як Кіліан Мбаппе і Златан Ібрагімович

Марко і Джессіка познайомилися в Монако

Після перемоги на Євро-2020 у збірній Італії весільний бум. Відразу після фіналу одружився Федеріко Бернардескі. А тепер отримав офіційний штамп в паспорт Марко Верратті.

Весілля відбулося в Парижі, а обраницею півзахисника Парі Сен-Жермен стала французька модель Джесіка Аїді.

На церемонії була присутня безліч гостей. Зокрема, гуляли на весіллі такі футбольні зірки, як Кіліан Мбаппе і Златан Ібрагімович.

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29-річна Джесіка вийшла заміж уперше. А 28-річний Марко – вдруге. Від попереднього шлюбу у нього двоє синів – Томассо і Андреа. Пара познайомилася в Монако, на етапі Формули-1.

Аїді дуже відома модель у Франції. Дівчина рекламує купальники і нижню білизну. На її сторінку в Instagram підписані близько 450 тисяч людей.