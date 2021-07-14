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Футболист сборной Италии женился. Священник задал ему вопрос о Евро

Олег Люлька Олег Люлька
14 июля, 12:26
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Прежде чем дать благословение на брак, священнослужитель поинтересовался у Федерико Бернардески, когда тот больше волновался – перед пенальти или же перед венчанием
Федерико Бернардески и его жена
Федерико Бернардески и его жена / Фото: La Nazione

Спустя двое суток после победы сборной Италии на чемпионате Европы один из футболистов команды женился. 27-летний полузащитник Ювентуса Федерико Бернардески сыграл свадьбу с актрисой и моделью Вероникой Чарди, с которой давно состоит в отношениях. У пары даже есть маленькая дочка.

В день свадьбы жгучей брюнетке исполнилось 36.

Во время церемонии венчания, на которую, кстати, футболист припозднился на 40 минут, священник задал Федерико Бернардески вопрос: "Ты больше волнуешься сейчас или когда собирался пробить пенальти в финале Евро?"

Напомним, что свой удар в послематчевой серии одиннадцатиметровых Федерико Бернардески реализовал, переиграв голкипера англичан Джордана Пикфорда.

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Отметим, что церемония состоялась в главном соборе Каррары, родного города Бернардески. Возле храма молодоженов окружили тысячи болельщиков – жених на радостях от выигрыша Евро и бракосочетания вылез на машину и принялся скандировать кричалки вместе с тиффози.

Смотрите, как Бернардески забил с пенальти Англии

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