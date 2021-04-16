Еще один ребенок? Жена Артема Кравца ответила на вопрос о дочке

Супруги футболистов Виталия Буяльского и Максима Коваля хотят еще детей. А вот Анне Кравец, по ее словам, пока что "с головой хватает двух пацанов"

Супруга бывшего форварда киевского Динамо, а ныне турецкого Коньяспора Артема Кравца Анна рассказала о том, планируют ли они увеличивать свое семейство.

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Напомним, Артем и Анна воспитывают сыновей-близнецов Владислава и Ивана, которым идет четвертый годик.

"Дочку хотите?" – поинтересовались у Анны в Instagram

"Пока мне пацанов с головой хватает", – сказала в ответ супруга футболиста, но при этом добавила: "Время покажет"

Ранее мы писали, что жена экс-вратаря Динамо, родив второго ребенка, тут же захотела третьего. Пока что у Максима Коваля и Карины Левинской "ничья" – одна девочка и один мальчик.

Также мы рассказывали, что супруга динамовца Буяльского хочет второго ребенка. У Виталия и его жены Алины подрастает 3-летняя дочка Злата. Но на ней супруги останавливаться не намерены.

"Стараемся вести максимально здоровый образ жизни и ждем этот приятный сюрприз в виде двух полосок", – поведала недавно Алина Буяльская

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