Версія українською
$ 27,96
33,46

Еще один ребенок? Жена Артема Кравца ответила на вопрос о дочке

16 апреля, 15:45

Олег Люлька , Андрей Трофимов

Супруги футболистов Виталия Буяльского и Максима Коваля хотят еще детей. А вот Анне Кравец, по ее словам, пока что "с головой хватает двух пацанов"

Супруга бывшего форварда киевского Динамо, а ныне турецкого Коньяспора Артема Кравца Анна рассказала о том, планируют ли они увеличивать свое семейство.

Читайте также: "Потому что я красавчик!" Кравец объяснил, почему они сошлись с женой после разрыва

Напомним, Артем и Анна воспитывают сыновей-близнецов Владислава и Ивана, которым идет четвертый годик.

"Дочку хотите?" – поинтересовались у Анны в Instagram

"Пока мне пацанов с головой хватает", – сказала в ответ супруга футболиста, но при этом добавила: "Время покажет"

Ранее мы писали, что жена экс-вратаря Динамо, родив второго ребенка, тут же захотела третьего. Пока что у Максима Коваля и Карины Левинской "ничья" – одна девочка и один мальчик.

Также мы рассказывали, что супруга динамовца Буяльского хочет второго ребенка. У Виталия и его жены Алины подрастает 3-летняя дочка Злата. Но на ней супруги останавливаться не намерены.

"Стараемся вести максимально здоровый образ жизни и ждем этот приятный сюрприз в виде двух полосок", – поведала недавно Алина Буяльская

Смотрите сюжет про звездный бэби-бум 2020

Новости на эту же тему:

Жена экс-звезды Динамо восхитилась локдауном по-турецки "Потому что я красавчик!" Кравец объяснил, почему они сошлись с женой после разрыва "Мое любимое фото, зая!" Жена футболиста разделась до пояса и разожгла интерес Жена Кравца пнула его сзади за то, что он от нее ушел: видео разборок
Артем Кравец Анна Кравец WAGs жена футболиста

Источник: Сегодня|Спорт

Реклама