Еще один ребенок? Жена Артема Кравца ответила на вопрос о дочке

Супруга бывшего форварда киевского Динамо, а ныне турецкого Коньяспора Артема Кравца Анна рассказала о том, планируют ли они увеличивать свое семейство.
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Напомним, Артем и Анна воспитывают сыновей-близнецов Владислава и Ивана, которым идет четвертый годик.
"Дочку хотите?" – поинтересовались у Анны в Instagram
"Пока мне пацанов с головой хватает", – сказала в ответ супруга футболиста, но при этом добавила: "Время покажет"
Ранее мы писали, что жена экс-вратаря Динамо, родив второго ребенка, тут же захотела третьего. Пока что у Максима Коваля и Карины Левинской "ничья" – одна девочка и один мальчик.
Также мы рассказывали, что супруга динамовца Буяльского хочет второго ребенка. У Виталия и его жены Алины подрастает 3-летняя дочка Злата. Но на ней супруги останавливаться не намерены.
"Стараемся вести максимально здоровый образ жизни и ждем этот приятный сюрприз в виде двух полосок", – поведала недавно Алина Буяльская
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