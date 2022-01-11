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Еще не наигрался. Самый старый футболист мира подписал контракт на следующий сезон

Сергей Шаховец
11 января, 13:29
Экс-форвард сборной Японии Кадзуеси Миура, которому через месяц исполнится 55 лет, в новом сезоне будет играть в четвертом дивизионе

Кадзуеси Миура не собирается вешать бутсы на гвоздь / Фото: Getty Images

Неувядающий японский футболист перешел из Йокагамы в клуб Судзука Пойнт Геттерс, сообщает Reuters. Тренирует Судзуку старший брат Кадзуеси – Ясутоси Миура.

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Этот сезон станет 37-м по счету в профессиональной футбольной карьере Короля Кадзу, как называют его болельщики.

В прошлом году Кадзуеси сыграл всего 4 матча в команде Йокагама, которая по итогам сезона вылетела во вторую лигу.

Несмотря на возраст, авторитетный сайт Transfermarkt оценивает ветерана в 100 тысяч евро.

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Миура начал карьеру еще в 1986 году в бразильском Сантосе. За свою долгую игровую карьеру японец сменил 14 клубов. Есть в послужном списке Миуры и нынешней клуб Андрея Шевченко Дженоа, в котором японец играл в 1994/95 годах.

В сборной Японии Кадзуеси Миура провел 89 матчей, забив 55 мячей.

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Кадзуеси Миура / Фото: Getty Images

В марте 2017 года Миура, которому на тот момент было 50 лет и 7 дней, побил достижение легендарного англичанина Стэнли Мэтьюза, став самым возрастным действующим игроком в истории профессионального футбола.

Еще спустя шесть дней Миура стал самым возрастным игроком в истории, забившим гол на профессиональном уровне.