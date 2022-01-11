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Ще не награвся. Найстаріший футболіст світу підписав контракт на наступний сезон

Сергій Шаховець
11 січня, 13:29
Екс-форвард збірної Японії Кадзуесі Міура, якому через місяць виповниться 55 років, у новому сезоні гратиме у четвертому дивізіоні

Кадзуесі Міура не збирається вішати бутси на цвях / Фото: Getty Images

Нев'янучий японський футболіст перейшов з Йокагами до клубу Судзука Пойнт Геттерс, повідомляє Reuters. Тренує Судзуку старший брат Кадзуесі – Ясутосі Міура.

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Цей сезон стане 37-м за ліком у професійній футбольній кар'єрі Короля Кадзу, як називають його вболівальники.

Торік Кадзуесі зіграв лише 4 матчі у команді Йокагама, яка за підсумками сезону вилетіла до другої ліги.

Незважаючи на вік, авторитетний сайт Transfermarkt оцінює ветерана у 100 тисяч євро.

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Міура розпочав кар'єру ще 1986 року в бразильському Сантосі. За свою довгу ігрову кар'єру японець змінив 14 клубів. Є у послужному списку Міури і нинішній клуб Андрія Шевченка Дженоа, у якому японець грав у 1994/95 роках.

У збірній Японії Кадзуєсі Міура провів 89 матчів, забивши 55 м'ячів.

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Кадзуйосі Міура / Фото: Getty Images

У березні 2017 року Міура, якому на той момент було 50 років і 7 днів, побив досягнення легендарного англійця Стенлі Метьюза, ставши самим віковим гравцем в історії професійного футболу.

Ще через шість днів Міура став самим віковим гравцем в історії, який забив гол на професійному рівні.