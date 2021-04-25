Еще миллиард для Динамо: сколько Луческу заработал для киевлян

Успехи столичного клуба под руководством Мирчи Луческу принесли в клубный бюджет большие деньги – все благодаря двум кряду выходам в групповой раунд ЛЧ

Мирча Луческу обеспечил Динамо безбедную жизнь благодаря выигрышу чемпионата Украины и завоеванию прямой путевки в групповой турнир ЛЧ-2021/2022.

Напомним, в воскресенье, 25 апреля, Динамо разгромило Ингулец 5:0 и за три тура до финиша УПЛ гарантировало себе первый за пять лет чемпионский титул.

Отметим, что по итогам выступлений в еврокубковом сезоне-2020/21 Динамо, по данным Football-coefficient, заработало 37 306 842 евро призовых от УЕФА, из которых основную долю – 31,87 млн евро – составили деньги за выход в групповой турнир Лиги чемпионов.

Призовые на следующий еврокубковый сезон УЕФА официально еще не обнародовал, но вряд ли они будут меньше. Следовательно, благодаря прямой путевке в группу ЛЧ-2021/22 Динамо может рассчитывать на пополнение своего бюджета как минимум еще на 32 млн евро от Европейского футбольного союза.

По нынешнему курсу это более миллиарда гривен.

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Мирча Луческу / Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"

При этом, по данным румынских СМИ, 75-летний Мирча Луческу получает в Динамо 1,2 млн евро в год, также ему предусмотрены бонусы: 500 тысяч за выход в групповой турнир ЛЧ и столько же – за чемпионство.