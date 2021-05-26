Еще больше миллионов от УЕФА! Новые призовые для Шахтера и Динамо в Лиге чемпионов

Призовой фонд самого престижного еврокубка снова возрастает. Всем участникам группового раунда накинут по 390 тысяч евро – и это еще далеко не все

Трофей Лиги чемпионов УЕФА / Фото: AFP

УЕФА увеличит призовой фонд Лиги чемпионов в следующем сезоне.

Общая сумма призовых составит 2,032 млрд евро. Любая команда, попавшая в групповой этап турнира, получит 15,64 млн евро, что на 390 тыс. евро больше, чем в нынешнем сезоне.

Об этом сообщает L’Equipe.

Читайте также: Шевченко не будет болеть за Зинченко в финале Лиги чемпионов. Тренер назвал причину

Каждая победа на групповом этапе принесет командам еще по €2,8 млн (на €100 тыс. больше по сравнению с этим сезоном), а ничья пополнит бюджет клубов на €930 тыс. (прирост на €30 тыс.).

Выход в 1/8 финала ЛЧ принесет €9,6 млн (+100 тысяч евро), в четвертьфинал – €10,6 млн (+100 тысяч евро), в полуфинал – €12,5 млн (+500 тысяч евро), а в финал – €15,5 млн (+500 тысяч евро). Победитель турнира получит €20 млн – на €1 млн больше, чем в нынешнем сезоне.

Кроме того, увеличатся суммарные выплаты за место в клубном рейтинге УЕФА (с €585 до €600,6 млн на все клубы) и выплаты за ценность ТВ-рынка каждой страны (market pool) – с €292 млн до €300,3 млн.

Трофей Лиги чемпионов / Фото: Getty Images Реклама

Отметим, что в ЛЧ-2020/21, по данным Football-coefficient.eu, Шахтер заработал 45,6 млн евро, Динамо – 37,3 млн евро. Но это – еще без учета market pool.

Читайте также: Динамо может быть в четвертой корзине при жеребьевке Лиги чемпионов

В новом сезоне Лиги чемпионов Динамо стартует в групповом турнире, Шахтеру для попадания в него нужно пройти два квалификационных раунда.

Смотрите, как в нынешней ЛЧ Шахтер обыгрывал Реал, а Динамо – Ференцварош