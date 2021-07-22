Эриксену, пережившему остановку сердца, запрещают играть в Италии

Кристиан Эриксен не сможет играть в Италии / Фото: Reuters
Датский футболист перенес остановку сердца в матче Евро-2020 против Финляндии. После инцидента Эриксену установили кардиовертер-дефибриллятор, который будет следить за нарушениями сердечного ритма.
С дефибриллятором можно продолжать играть на высоком уровне, как это делает защитник сборной Нидерландов Дейли Блинд, но не во всех странах.
Датский футболист Кристиан Эриксен / Фото: Reuters
В список исключений попала и Италия. Как рассказал член медицинского комитета Федерации футбола Италии Франческо Браконаро, Кристиана не допустят к матчам в Италии. Это может случиться только после того, как датчанину удалят дефибриллятор, что станет доказательством устранения патологии, сообщает Football Italia.
Кристиан Эриксен потерял сознание на поле / Фото: REUTERS
Отметим, что контракт Эриксена с Интером действует до 2024 года. В прошлом сезоне он провел за команду 34 матча во всех турнирах и забил четыре гола.
Напомним, в первом тайме матча Дания – Финляндия на Евро-2020 Эриксен потерял сознание прямо на поле. Врачи и партнеры по команде пытались его реанимировать на протяжении десятка минут. Позже появилась информация, что у датчанина остановилось сердце, но причины неизвестны.
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