Эпатажная Ирина Морозюк родила от экс-капитана Динамо

У Николая и Ирины родился второй ребенок / Фото: Instagram
Самая одиозная девушка в украинском футболе опять напомнила о себе. Но в этот раз не очередным откровенным фото в бикини, а радостной семейной новостью.
На своей странице в Instagram красавица сообщила о рождении дочери.
"Не могла же я покинуть этот мир и наше прекрасное государство без еще одной красавицы-украиночки!
Сегодня я стала матерью во второй раз. На этот раз красавицы-дочки", – написала Ирина Морозюк.
Рождение дочери стало сюрпризом для поклонников Ирины, ведь супруги тщательно скрывали беременность.
Напомним, Николай и Ирина Морозюк объявили о расставании в мае 2020 года. Но спустя год пара начала жизнь с чистого лиcта. У супругов уже есть 7-летний сын Илья, а теперь к нему добавилась дочка.
Николай Морозюк в зимнее трансферное окно перебрался в одесский Черноморец. Но дебютировать опытному защитнику за новый клуб помешала война.