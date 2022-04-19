19 квітня 17:00
Фенербахче --
Шахтар --
19 квітня 22:00
Інтер --
Мілан --
19 квітня 22:00
Ліверпуль --
Манчестер Юнайтед --
20 квітня 21:30
Клуж --
Динамо --
26 квітня 19:00
Боруссія Д --
Динамо --
28 квітня 19:00
Динамо Загреб --
Динамо --
26 квітня 22:00
Манчестер Сіті --
Реал --
27 квітня 22:00
Ліверпуль --
Вільярреал --
Змінити мову на: RU Перейти до новин
Головна Спорт Новини футболу

Епатажна Ірина Морозюк народила від екскапітана Динамо

Сергій Шаховець
19 квітня, 08:36
Дружина українського футболіста Миколи Морозюка Ірина повідомила про народження другої дитини

У Миколи та Ірини народилася друга дитина / Фото: Instagram

Найодіозніша дівчина в українському футболі знову нагадала про себе. Але цього разу не черговим відвертим фото у бікіні, а радісною сімейною новиною.

На своїй сторінці у Instagram красуня повідомила про народження дочки

Реклама

"Не могла ж я залишити цей світ і нашу прекрасну державу без ще однієї красуні-україночки!"

Сьогодні я стала мамою вдруге. Цього разу красуні-дочки", – написала Ірина Морозюк.

Народження доньки стало сюрпризом для шанувальників Ірини, адже подружжя старанно приховувало вагітність.

Микола і Ірина Морозюк / Фото: Instagram

Реклама

Нагадаємо, Микола та Ірина Морозюк оголосили про розставання у травні 2020 року. Але через рік пара почала життя з чистого аркуша. Подружжя вже має 7-річного сина Іллю, а тепер до нього додалася дочка.

/ Фото: Instagram

Ірина Морозюк / Фото: Instagram

Реклама

Микола Морозюк у зимове трансферне вікно перебрався до одеського Чорноморця. Але дебютувати досвідченому захиснику за новий клуб завадила війна.

Микола та Ірина Морозюк / Фото: Instagram