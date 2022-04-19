Епатажна Ірина Морозюк народила від екскапітана Динамо

У Миколи та Ірини народилася друга дитина / Фото: Instagram

Найодіозніша дівчина в українському футболі знову нагадала про себе. Але цього разу не черговим відвертим фото у бікіні, а радісною сімейною новиною.

На своїй сторінці у Instagram красуня повідомила про народження дочки

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"Не могла ж я залишити цей світ і нашу прекрасну державу без ще однієї красуні-україночки!" Сьогодні я стала мамою вдруге. Цього разу красуні-дочки", – написала Ірина Морозюк.

Народження доньки стало сюрпризом для шанувальників Ірини, адже подружжя старанно приховувало вагітність.

Микола і Ірина Морозюк / Фото: Instagram

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Нагадаємо, Микола та Ірина Морозюк оголосили про розставання у травні 2020 року. Але через рік пара почала життя з чистого аркуша. Подружжя вже має 7-річного сина Іллю, а тепер до нього додалася дочка.

/ Фото: Instagram

Ірина Морозюк / Фото: Instagram

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Микола Морозюк у зимове трансферне вікно перебрався до одеського Чорноморця. Але дебютувати досвідченому захиснику за новий клуб завадила війна.