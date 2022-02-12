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Эмоционально поговорили: Петраков схлестнулся с Де Дзерби на тренировке Шахтера

Максим Мельник
12 февраля, 00:01
Главный тренер сборной Украины Александр Петраков посетил тренировку донецкого Шахтера в Турции. Коуч национальной команды хотел лично проверить подготовку игроков сине-желтых

Александр Петраков посетил тренировку Шахтера / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер", Коллаж: Сегодня

Уже в конце марта сборная Украины проведет решающие матчи в отборе на ЧМ-2022. Сначала нашей команде нужно будет одолеть команду Шотландии, а затем одолеть победителя пары Австрия – Уэльс.

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Поэтому Петраков решил посмотреть за тренировкой "горняков" и, возможно, подчерпнуть что-то из методик подготовки команды у Роберто де Дзерби.

Петраков наблюдал за тренировкой с трибуны, обсуждая события на поле со своим помощником. А затем украинец спустился на поле и пообщался с итальянским специалистом. К слову, разговор выдался довольно эмоциональным.

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Напомним, что сегодня бывший игрок Шахтера Евгений Коноплянка стал игроком Краковии. 32-летний украинский вингер подписал шестимесячный контракт с возможностью продления на один год.