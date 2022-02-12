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Ліверпуль --
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Емоційно поговорили: Петраков схльоснувся з Де Дзербі на тренуванні Шахтаря

Максим Мельник
12 лютого, 00:01
Головний тренер збірної України Олександр Петраков відвідав тренування донецького "Шахтаря" в Туреччині. Коуч національної команди хотів особисто перевірити підготовку гравців синьо-жовтих

Олександр Петраков відвідав тренування Шахтаря / Фото: Офіційний сайт ФК "Шахтар", Колаж: Сьогодні

Вже наприкінці березня збірна України проведе вирішальні матчі у відборі на ЧС-2022. Спочатку нашій команді потрібно буде здолати команду Шотландії, а потім здолати переможця пари Австрія – Уельс.

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Тому Петраков вирішив подивитися за тренуванням "гірників" і, можливо, підкреслити щось із методик підготовки команди у Роберто де Дзербі.

Петраков спостерігав за тренуванням із трибуни, обговорюючи події на полі зі своїм помічником. А потім українець спустився на поле та поспілкувався з італійським фахівцем. До речі, розмова видалася досить емоційною.

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Нагадаємо, що сьогодні колишній гравець Шахтаря Євген Коноплянка став гравцем Краковії. 32-річний український вінгер підписав шестимісячний контракт із можливістю продовження на один рік.