Экстренная операция игрока Днепра-1 перед матчем с Динамо: что случилось с футболистом

Полузащитник Александр Пихаленок все еще находится в больнице

Сегодня в 21 туре чемпионата Украины по футболу лидер Премьер-лиги киевское Динамо примет на своем поле Днепр-1. И накануне встречи команда Игора Йовичевича понесла неожиданную потерю. Полузащитник днепрян Александр Пихаленок загремел в больницу и перенес экстренную операцию.

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Накануне выезда в Киев Александра "прихватил" аппендицит, поэтому один из лидеров днепровской команды вынужден был лечь под нож. Операция прошла успешно, но теперь футболисту придется подождать с выходом на поле и уделить время восстановлению после операции.

Александр Пихаленок / Фото: Instagram

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Напомним, что 23-летний Пихаленок принадлежит донецкому Шахтеру. На правах аренды ранее выступал за Мариуполь, а теперь – за Днепр-1. В текущем сезоне за днепрян полузащитник отыграл 13 матчей, 12 – в УПЛ, и отдал 7 голевых передач.

Ранее Днепр-1 разгромил Львов в 20-м туре чемпионата Украины и установил рекорд.

Смотрите, как Александр Пихаленок ранее забивал за Мариуполь