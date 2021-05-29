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Экс-вратарю Динамо достались золотые перчатки на Кипре

29 мая, 18:37

Олег Люлька

Украинского голкипера Пафоса Артура Рудько наградили за наибольшее количество поединков 2021 года, в которых он не дал соперникам поразить свои ворота

Бывший динамовец Артур Рудько / Фото: Официальный сайт ФК "Пафос"

Бывший вратарь киевского Динамо Артур Рудько удостоился очередной награды, выступая на Кипре. 29-летний украинец по прозвищу "Капитан Америка" стал обладателем "Золотых перчаток" группы Б кипрского чемпионата за наибольшее количество матчей, которые он отстоял на ноль во второй части сезона.

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Отметим, что Рудько защищает цвета середняка кипрского футбола Пафоса, президентом и хозяином которого является российский бизнесмен Сергей Ломакин.

Добавим, что аналогичную награду Рудько получил и по итогам первой части кипрского сезона.

Контракт Пафоса с Рудько действует до лета 2022 года.

"В Киеве у меня зарплата была чуть ли не в три раза больше. Кто-то играет в футбол ради денег. Я никого не осуждаю. Но я люблю футбол и люблю в него играть, а не сидеть на замене и получать деньги", – говорил ранее о своих финансовых условиях в Пафосе экс-динамовец Рудько

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вратарь чемпионат Кипра Артур Рудько

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