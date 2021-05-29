Экс-вратарю Динамо достались золотые перчатки на Кипре

Бывший динамовец Артур Рудько / Фото: Официальный сайт ФК "Пафос"
Бывший вратарь киевского Динамо Артур Рудько удостоился очередной награды, выступая на Кипре. 29-летний украинец по прозвищу "Капитан Америка" стал обладателем "Золотых перчаток" группы Б кипрского чемпионата за наибольшее количество матчей, которые он отстоял на ноль во второй части сезона.
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Отметим, что Рудько защищает цвета середняка кипрского футбола Пафоса, президентом и хозяином которого является российский бизнесмен Сергей Ломакин.
Добавим, что аналогичную награду Рудько получил и по итогам первой части кипрского сезона.
Контракт Пафоса с Рудько действует до лета 2022 года.
"В Киеве у меня зарплата была чуть ли не в три раза больше. Кто-то играет в футбол ради денег. Я никого не осуждаю. Но я люблю футбол и люблю в него играть, а не сидеть на замене и получать деньги", – говорил ранее о своих финансовых условиях в Пафосе экс-динамовец Рудько