Бывший вратарь "Динамо" получил "золотые перчатки" на Кипре

Бывший вратарь киевского "Динамо" Артур Рудько признан лучшим голкипером первой части сезона в чемпионате Кипра, где он выступает за клуб "Пафос". 28-летнего украинца удостоили "золотых перчаток" – награды Stoiximan Golden Gloves – за то, что он не пропускал на протяжении семи матчей подряд.
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Отметим, что после 14 туров текущего чемпионата Кипра "Пафос", за который выступает Артур Рудько, занимает седьмое место, отставая на девять очков от лидирующего "Аполлона".
Напомним, что Артур Рудько по прозвищу "Капитан Америка" стал игроком кипрского "Пафоса" летом 2019 года. Интересно, что президентом и хозяином "Пафоса" является российский бизнесмен Сергей Ломакин.
"В Киеве у меня зарплата была чуть ли не в три раза больше. Кто-то играет в футбол ради денег. Я никого не осуждаю. Но я люблю футбол и люблю в него играть, а не сидеть на замене и получать деньги", – комментировал ранее свой уход из "Динамо" в "Пафос" Артур Рудько
Отметим, что на Кипре у Артура бывают и непафосные дни. Мы рассказывали, что из-за недопонимания с защитником Рудько заработал на Кипре нелепое удаление.
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