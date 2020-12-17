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Бывший вратарь "Динамо" получил "золотые перчатки" на Кипре

17 декабря, 10:29

Олег Люлька Олег Люлька

Артур Рудько зарабатывает в "Пафосе" в три раза меньше, чем в Киеве, зато купается в лучах славы

Бывший вратарь киевского "Динамо" Артур Рудько признан лучшим голкипером первой части сезона в чемпионате Кипра, где он выступает за клуб "Пафос". 28-летнего украинца удостоили "золотых перчаток" – награды Stoiximan Golden Gloves – за то, что он не пропускал на протяжении семи матчей подряд.

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Отметим, что после 14 туров текущего чемпионата Кипра "Пафос", за который выступает Артур Рудько, занимает седьмое место, отставая на девять очков от лидирующего "Аполлона".

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Напомним, что Артур Рудько по прозвищу "Капитан Америка" стал игроком кипрского "Пафоса" летом 2019 года. Интересно, что президентом и хозяином "Пафоса" является российский бизнесмен Сергей Ломакин.

Артур Рудько/Фото Paphos FC

Артур Рудько/Фото Paphos FC

"В Киеве у меня зарплата была чуть ли не в три раза больше. Кто-то играет в футбол ради денег. Я никого не осуждаю. Но я люблю футбол и люблю в него играть, а не сидеть на замене и получать деньги", – комментировал ранее свой уход из "Динамо" в "Пафос" Артур Рудько

Отметим, что на Кипре у Артура бывают и непафосные дни. Мы рассказывали, что из-за недопонимания с защитником Рудько заработал на Кипре нелепое удаление.

Смотрите, как в недавнем матче с "Мариуполем" был удален вратарь"Динамо" Нещерет

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вратарь чемпионат Кипра Артур Рудько лучший футболист ФК Пафос

Источник: Сегодня|Спорт

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