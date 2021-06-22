Экс-тренер Шахтера Каштру определился с новым клубом

Луиш Каштру продолжит карьеру на Ближнем Востоке / Фото: Reuters

Стало известно, где продолжит свою тренерскую карьеру бывший наставник Шахтера Луиш Каштру.

Как сообщает Maisfutebol, 59-летний португалец возглавит катарский клуб Аль-Духайль по прозвищу "Красные рыцари".

По данным источника, стороны достигли соглашения. Контракт, который должны подписать на этой неделе, будет рассчитан до 2023 года.

В качестве наставника Аль-Духайля Каштру заменит знаменитого француза – бронзового призера Евро-1996 Сабри Лямуши.

Отметим, что Каштру выбирал между Аль-Духайлем из Дохи и другим катарским клубом – Аль-Гарафой из Эр-Райяна. В прошлом сезоне Аль-Духайль, которому отдал предпочтение португалец, занял в чемпионате Катара второе место, Аль-Гарафа была четвертой.

Луиш Каштру / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер" Реклама

Напомним, в Шахтере Луиш Каштру проработал два года, выиграв чемпионство Украины-2020 и выведя команду в полуфинал Лиги Европы того же года. Однако в последнем сезоне "горняки" уступили "золото" УПЛ Динамо, и донецкий клуб не стал продлевать с португальцем контракт.

На посту главного тренера Шахтера Луиша Каштру сменил экс-коуч Сассуоло Роберто Де Дзерби.

Смотрите обзор последней игры Каштру в Шахтере