Экс-игрок сборной Украины дебютировал за бразильский клуб

Мораес удачно дебютировал за Коринтианс / Фото: Коллаж: Сегодня

Чемпионат Украины ушел на длительную паузу из-за вторжения России на нашу территорию. Многие футболисты вынуждены были искать себе новые клубы.

Бывший форвард сборной Украины и донецкого Шахтера Жуниор Мораес на правах свободного агента перешел в бразильский клуб Коринтианс.

Реклама

Дебют украинского бразильца пришелся на матч 1/4 чемпионата штата Сан-Паулу, в котором "черно-белые" играли против Гуарани.

34-летний футболист отыграл 30 минут поединка. Мораес вышел на поле вместо экс-горняка Виллиана. Основное время матча закончилось со счетом 1:1, а в серии пенальти точнее были футболисты Коринтианса.

Свой пенальти реализовал и Жуниор Мораес, отметив таким образом дебют за свою новую команду.

Реклама

Отметим, что, кроме Мораеса и Виллиана, в составе "черно-белых" выступают еще два игрока, хорошо знакомых украинским болельщикам, – экс-днепрянин Жулиано и бывший игрок Карпат Данило Авелар.