Ексгравець збірної України дебютував за бразильський клуб

Мораєс вдало дебютував за Корінтіанс / Фото: Колаж: Сьогодні

Чемпіонат України пішов на тривалу паузу через вторгнення Росії на нашу територію. Багато футболістів змушені були шукати нові клуби.

Колишній форвард збірної України та донецького Шахтаря Жуніор Мораес на правах вільного агента перейшов до бразильського клубу Корінтіанс.

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Дебют українського бразильця припав на матч 1/4 чемпіонату штату Сан-Паулу, у якому "чорно-білі" грали проти Гуарані.

34-річний футболіст відіграв 30 хвилин поєдинку. Мораес вийшов на поле замість ексгірника Вілліана. Основний час матчу закінчився з рахунком 1:1, а в серії пенальті точнішими були футболісти Корінтіанса.

Свій пенальті реалізував і Жуніор Мораес, відзначивши у такий спосіб дебют за свою нову команду.

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Зазначимо, що окрім Мораеса та Вілліана, у складі "чорно-білих" виступають ще два гравці, добре знайомих українським уболівальникам, – ексдніпрянин Жуліано та колишній гравець Карпат Данило Авелар.