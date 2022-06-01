Экс-форвард Эвертона назвал, чью пушку боятся шотландцы в матче с Украиной

Миколенко поразил своей пушкой футбольных специалистов / Фото: Reuters, Коллаж: Сегодня

Сегодня сборная Украины сыграет матч плей-офф ЧМ-2022 против Шотландии. Мы будем вести онлайн-транcляцию матча Шотландия – Украина на нашем сайте.

Накануне поединка бывший футболист "тартановой армии" Джеймс Макфадден поделился своими опасениями по поводу игры крайнего фулбека "сине-желтых" Виталия Миколенко. По мнению именитого шотландца, Миколенко может принести неприятности хозяевам поля.

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"Когда Миколенко только перешел в Эвертон, то был неуверен, но Фрэнку Лэмпарду удалось заставить его играть. В последних матчах он выглядел блестяще. Он молодой игрок, который еще будет развиваться. Он отлично играл, Шотландии придется позаботиться о нем, потому что это важная игра. В Украине сейчас совершаются зверства, которых врагу не пожелаешь. Я просто рад, что украинские игроки чувствуют, что могут играть. Если они чувствуют себя хорошо и готовы играть, я рад, что игра продолжается. Это будет опыт, которого я никогда не получал – играть против команды, у которой так многое происходит дома.

Это будет странный день, но Виталий Миколенко был отличным. За последние несколько недель он прекрасно выступал за Эвертон. Мы должны убедиться, что не разрешим ему пробивать по воротам. Надеюсь, он не нанесет ни одного удара с края штрафной, как это было в матче с Лестером", – сказал Макфадден в интервью сайту Эвертона.

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Отметим, Джеймс Макфадден выступал за Эвертон с 2003 по 2012 год. В еврокубковом сезоне 2007/08 шотландец забил решающий мяч в ворота харьковского Металлиста в двухматчевом противостоянии в Кубке УЕФА.

Напомним, что победитель сегодняшнего матча в Глазго сыграет в финале с командой Уэльса. Этот матч состоится 5 июня.

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