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Его отец в теробороне, а это падло сидит в Питере. Тимощуку досталось от Алиева

Сергей Шаховец
20 апреля, 12:25
Александр Алиев в очередной раз пристыдил рекордсмена сборной Украины Анатолия Тимощука за его молчание о войне

Анатолий Тимощук и Александр Алиев / Фото: Коллаж: Сегодня

Тренер российского клуба Зенит Анатолий Тимощук продолжает хранить молчание о войне, которую развязала Россия на территории Украины.

Бывший образец патриотизма и кумир молодежи в трудную для его Родины минуту оказался трусливым "заробитчанином". За это он получил огромную волну критики от своих партнеров по сборной Украины. Не подбирал слов в адрес своего бывшего капитана сборной и Александр Алиев.

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"Это просто обос*анный дятел. Он променял свою страну. Можно даже сказать свою семью.

Его отец в Луцке в теробороне, а это падло сидит в Питере... и зарабатывает деньги", – цитирует Александра Алиева ТАБЛОІD.

Александр Алиев готов к встрече с оккупантом / Фото: Getty Images, Instagram, Коллаж: Сегодня

Ранее мы сообщали, что лидеру сборной Украины Андрею Ярмоленко удалось после начала войны поговорить с Анатолием Тимощуком. Но этот разговор его разочаровал.

Одной из причин такого поведения Тимощука называли его связи с ФСБ России. Подробно о связях Анатолия с влиятельными людьми из РФ рассказывал экс-менеджер украинца Виталий Юрченко.