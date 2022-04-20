Його батько в теробороні, а це падло сидить у Пітері. Тимощуку дісталося від Алієва

Анатолій Тимощук та Олександр Алієв / Фото: Колаж: Сьогодні

Тренер російського клубу Зеніт Анатолій Тимощук продовжує зберігати мовчання про війну, яку розв'язала Росія на території України.

Колишній зразок патріотизму та кумир молоді у тяжку для його Батьківщини хвилину виявився боягузливим "заробітчанином". За це він отримав величезну хвилю критики від своїх партнерів по збірній України. Не добирав слів на адресу свого колишнього капітана збірної і Олександр Алієв.

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"Це просто обіс*аний дятел. Він проміняв свою країну. Можна навіть сказати свою сім'ю. Його батько у Луцьку в теробороні, а це падло сидить у Пітері... та заробляє гроші", – цитує Олександра Алієва ТАБЛОІD.

Олександр Алієв готовий до зустрічі з окупантом / Фото: Getty Images, Instagram, Колаж: Сьогодні

Раніше ми повідомляли, що лідеру збірної України Андрію Ярмоленку вдалося після початку війни поговорити з Анатолієм Тимощуком. Але ця розмова його розчарувала.

Однією з причин такої поведінки Тимощука називали його зв'язку з ФСБ Росії. Докладно про зв'язки Анатолія з впливовими людьми з РФ розповідав ексменеджер українця Віталій Юрченко.