Ее лучше не злить! Дарья Белодед в соблазнительном лифчике предстала в образе львицы

Знаменитая украинская дзюдоистка одним эмодзи показала свой настрой на Олимпиаду, которая через два с половиной месяца стартует в Токио

Дарья Белодед / Фото: Instagram

Двукратная чемпионка мира по дзюдо Дарья Белодед, недавно показавшаяся перед фолловерами в откровенном розовом купальнике, побаловала подписчиков еще одним пикантным снимком. 20-летняя спортсменка-красотка предстала перед интернет-аудиторией в соблазнительном черно-белом лифчике с обворожительным взглядом.

Примечательно, что Белодед не стала подписывать это фото в Instagram, оставив рядом с ним одно лишь эмодзи львицы.

Впрочем, оно, пожалуй, лучше любых слов характеризует боевой настрой Дарьи.

Напомним, на недавнем чемпионате Европы украинская спортсменка пробилась в финал, но не смогла выйти на поединок за "золото" из-за травмы, которую Дарье Белодед нанесла россиянка.

Однако теперь украинка полна решимости смести всех соперниц со своего пути на Олимпиаде, которая пройдет в Токио с 23 июля по 8 августа.

Между тем свой вариант подписи к свежему фото Дарьи Белодед предложил в комментариях олимпийский чемпион Рио-2016 по спортивной гимнастике Олег Верняев, назвавший дзюдоистку "тигрицей".

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