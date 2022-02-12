12 февраля 14:30
Манчестер Юнайтед --
Саутгемптон --
12 февраля 17:00
Эвертон --
Лидс --
12 февраля 17:15
Вильярреал --
Реал --
12 февраля 18:30
Челси --
Палмейрас --
12 февраля 19:00
Наполи --
Интер --
12 февраля 19:00
Верес --
Черноморец --
13 февраля 16:00
Бернли --
Ливерпуль --
13 февраля 18:30
Лестер --
Вест Хэм --
13 февраля 21:45
Аталанта --
Ювентус --
15 февраля 22:15
Манчестер Юнайтед --
Брайтон --
17 февраля 19:45
Барселона --
Наполи --
17 февраля 22:00
Порту --
Лацио --
17 февраля 22:00
Аталанта --
Олимпиакос --
19 февраля 19:30
Манчестер Сити --
Тоттенхэм --
20 февраля 17:15
Валенсия --
Барселона --
20 февраля 18:30
Боруссия Д --
Боруссия М --
24 февраля 19:45
Лацио --
Порту --
24 февраля 19:45
Олимпиакос --
Аталанта --
24 февраля 22:00
Наполи --
Барселона --
25 февраля 14:00
Минай --
Заря --
26 февраля 00:00
Рух --
Колос --
26 февраля 00:00
Ворскла --
Верес --
26 февраля 00:00
Днепр-1 --
Десна --
26 февраля 00:00
Александрия --
Львов --
26 февраля 00:00
Черноморец --
Мариуполь --
15 февраля 22:00
ПСЖ --
Реал --
15 февраля 22:00
Спортинг --
Манчестер Сити --
16 февраля 22:00
Интер --
Ливерпуль --
16 февраля 22:00
Зальцбург --
Бавария --
22 февраля 22:00
Вильярреал --
Ювентус --
22 февраля 22:00
Челси --
Лилль --
23 февраля 22:00
Атлетико --
Манчестер Юнайтед --
23 февраля 22:00
Бенфика --
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Главная Новости спорта Олимпиада Пекин 2022

Еду спускают с потолка: как уникальные роботы кормят гостей Олимпиады

Любомир Луканюк
12 февраля, 08:14
Новые технологии помогают организаторам зимних Игр минимизировать контакты местного население с иностранными гостями

Роботы готовят кушать в Пекине / Фото: Коллаж: Сегодня

Олимпиада в условиях пандемии – это максимальное ограничение контактов. Где сложнее всего это сделать? Верно, в столовой. Здесь все без масок.

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А если добавить, что сам зал рассчитан на семь сотен человек, то становится еще сложнее всех ограничивать.

И тут на помощь китайцам пришли новые технологии. По возможности, везде людей заменили роботы.

Они готовят еду, делают коктейли, развозят заказы.

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Единственные, с кем приходится общаться клиентам – это кассиры. Выбрав нужные блюда из меню, вместе с чеком вы получаете номер места в зале. Кстати, обед с риса, салата и бутылки кофе (продают горячим в бутылке 0,3 л) обойдется где-то в 500 грн.

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Далее робот-повар готовит заказ, на что уходит около пяти минут, после чего робот-официант сверху вам опускает блюдо.

Вечером можно посидеть с роботом в баре, или попросить у его коллеги предсказания.

Единственный минус этого кафе, строжайший запрет на фото и видеосъемку.

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