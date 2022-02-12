12 лютого 14:30
Манчестер Юнайтед --
Саутгемптон --
12 лютого 17:00
Евертон --
Лідс --
12 лютого 17:15
Вільярреал --
Реал --
12 лютого 18:30
Челсі --
Палмейрас --
12 лютого 19:00
Наполі --
Інтер --
12 лютого 19:00
Верес --
Чорноморець --
13 лютого 16:00
Бернлі --
Ліверпуль --
13 лютого 18:30
Лестер --
Вест Хем --
13 лютого 21:45
Аталанта --
Ювентус --
15 лютого 22:15
Манчестер Юнайтед --
Брайтон --
17 лютого 19:45
Барселона --
Наполі --
17 лютого 22:00
Порту --
Лаціо --
17 лютого 22:00
Аталанта --
Олімпіакос --
19 лютого 19:30
Манчестер Сіті --
Тоттенгем --
20 лютого 17:15
Валенсія --
Барселона --
20 лютого 18:30
Боруссія Д --
Боруссія М --
24 лютого 19:45
Лаціо --
Порту --
24 лютого 19:45
Олімпіакос --
Аталанта --
24 лютого 22:00
Наполі --
Барселона --
25 лютого 14:00
Минай --
Зоря --
26 лютого 00:00
Рух --
Колос --
26 лютого 00:00
Ворскла --
Верес --
26 лютого 00:00
Дніпро-1 --
Десна --
26 лютого 00:00
Олександрія --
Львів --
26 лютого 00:00
Чорноморець --
Маріуполь --
15 лютого 22:00
ПСЖ --
Реал --
15 лютого 22:00
Спортинг --
Манчестер Сіті --
16 лютого 22:00
Інтер --
Ліверпуль --
16 лютого 22:00
Зальцбург --
Баварія --
22 лютого 22:00
Вільярреал --
Ювентус --
22 лютого 22:00
Челсі --
Лілль --
23 лютого 22:00
Атлетіко --
Манчестер Юнайтед --
23 лютого 22:00
Бенфіка --
Аякс --
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Головна Спорт Олімпіада Пекін 2022

Їжу спускають зі стелі: як унікальні роботи годують гостей Олімпіади

Любомир Луканюк
12 лютого, 08:14
Нові технології допомагають організаторам зимових Ігор мінімізувати контакти місцевого населення із іноземними гостями.

Роботи готують їжу в Пекіні / Фото: Колаж: Сьогодні

Олімпіада в умовах пандемії – це максимальне обмеження контактів. Де найскладніше це зробити? Мабуть, у їдальні. Тут усі без масок.

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А якщо додати, що сама зала розрахована на сім сотень людей, то стає ще складніше всіх обмежувати.

І тут на допомогу китайцям прийшли нові технології. По можливості скрізь людей замінили роботи.

Вони готують їжу, роблять коктейлі, розвозять замовлення.

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Єдині, з ким доводиться спілкуватися з клієнтами – це касири. Вибравши потрібні страви з меню, разом із чеком ви отримуєте номер місця у залі. До речі, обід з рису, салату та пляшки кави (продають гарячою у пляшці 0,3 л) обійдеться десь у 500 грн.

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Далі робот-кухар готує замовлення, на що йде близько п'яти хвилин, після чого робот-офіціант зверху вам опускає блюдо.

Увечері можна посидіти з роботом у барі, або попросити у його колеги передбачення.

Єдиний мінус цього кафе, найсуворіша заборона на фото та відеозйомку.

Читайте більше ексклюзивних олімпійських новин у розділі "Ми у Пекіні".