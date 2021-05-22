Единственный шанс Усика! Промоутер раскрыл детали переговоров по бою с Джошуа

Александр Красюк рассказал, что в случае подписания контракта украинца с британцем реванш не будет прописан, а ареной битвы станет, скоре всего, Уэмбли

Александр Красюк и Александр Усик / Фото: K2 Promotions

Буквально за несколько дней все перевернулось в супертяжелом дивизионе, и сейчас ожидается подписание контракта Энтони Джошуа не с Тайсоном Фьюри, а с Александром Усиком. Тем временем, Усик со страшным лицом высказал британцу требование. И если с "Цыганским королем" Джошуа планировал два поединка, то украинцу даст лишь один шанс.

Об этом в комментарии YouTube-каналу Pep Talk UK рассказал промоутер крымчанина Александр Красюк:

"Обычно в боксер применяют простое правило. Согласно нему, опцию реванша для обязательного претендента не включают в контракт. То есть, когда чемпион проводит обязательную защиту, пункт о реванше никогда не рассматривается. Впрочем, нельзя сказать, что совсем никогда, но в большинстве случаев именно так: реванш не прописывают. Ты все или выигрываешь или проигрываешь. Все зависит от тебя. Если ты хочешь быть королем, ты должен победить короля".

При этом функционер признался, что главным место проведения будущего боя нынче рассматривают лондонский стадион "Уэмбли". На замечание британского блогера, что он счастливый, Красюк ему подыграл, что тоже рад.

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Так что, нашему боксеру предоставится единственный шанс стать чемпионом. Если же он проиграет, что затем Энтони и Тайсон организуют два боя, и очередь к ним из нескольких претендентов может стоять очень долго. Да и Усику уже 34 года.