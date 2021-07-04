Дзюдоистка-красавица Белодед блеснула длинными ногами "на Кубе"

Сексуальная украинская чемпионка мира похвасталась новыми кадрами, посетив "кусочек Кубы в Украине" и почувствовав дыхание лета

Дарья Белодед / Фото: Instagram

Олимпийская надежды нашей команды в Токио Дарья Белодед успевает заниматься многими делами. Кроме того, что собирается медали международных соревнований по дзюдо, на днях самая красивая украинская спортсменка стала журналисткой. Также 20-летняя красавица балует своих поклонников фотографиями в соцсетях.

Сегодня Даша поделилась свежим "луком" на своей страничке в Instagram.

Спортсменка побывала на киевском Трухановом острове в "кубинском лагере", где воссоздали атмосферу державы в Карибском море. Девушка сверкнула своими длинными ногами на кадрах и сама, и с подружкой. В Cuba Camp двукратная чемпионка мира почувствовала, по ее словам, вибрации лета.

Мы писали, как горячая Белодед в бикини смотрит футбол – мужчины в экстазе.

Умеет она облачаться и в более серьезные наряды.

Дарья Белодед

Напомним, летние Олимпийские игры пройдут в Японии с 23 июля по 8 августа.

Ранее Белодед показала коня в машине и ребенка на руках.

Вспомним, как недавно украинка выигрывала на чемпионате Европы: