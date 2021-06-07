Дзюдоистка Белодед подурачилась с подругами в Карпатах и предстала в боевой форме

Очаровательная Дарья Белодед / Фото: Instagram
Самая известная украинская дзюдоистка Дарья Белодед пропускает чемпионат мира в Венгрии. Вместо этого 20-летняя красавица решила потренироваться в домашних условиях. Вчера мы писали, что Белодед нашла летом снег. Сегодня спортсменка продолжила радовать поклонников новостями в соцсетях.
Двукратная чемпионка мира в Карпатах не только проводит сбор, но и развлекается. На своей страничке в Instagram девушка показала, как дурачится с подружками во время прогулки.
От себя лично Даша пожелала всем доброго утра.
А затем уже перешла к серьезному разговору, показав себя в кимоно во время работы и сообщив:
"Начинаю новую тренировочную неделю на волне позитива. Желаю всем продуктивной недели".
В мае самая нереальная Белодед в белом наряде сверкнула на море в Испании.
Летние Олимпийские игры, на которых выступит наша звезда дзюдо, пройдут в Токио с 23 июля по 8 августа.
Смотрите видео успешных выступлений Даши на чемпионате Европы.
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