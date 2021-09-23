22 сентября 21:00
Шахтер 3
Динамо 0
24 сентября 19:30
Колос --
Ворскла --
25 сентября 14:00
Александрия --
Мариуполь --
25 сентября 17:00
Шахтер --
Верес --
25 сентября 19:30
Рух --
Динамо --
26 сентября 14:00
Минай --
Львов --
26 сентября 17:00
Днепр-1 --
Заря --
26 сентября 19:30
Десна --
Металлист 1925 --
27 сентября 19:30
Черноморец --
Ингулец --
2 октября 00:00
Динамо --
Шахтер --
2 октября 00:00
Заря --
Десна --
2 октября 00:00
Колос --
Черноморец --
2 октября 00:00
Ворскла --
Ингулец --
2 октября 00:00
Львов --
Днепр-1 --
2 октября 00:00
Верес --
Александрия --
2 октября 00:00
Мариуполь --
Рух --
2 октября 00:00
Металлист 1925 --
Минай --
22 сентября 21:00
Шахтер --
Динамо --
28 сентября 19:45
Аякс --
Бешикташ --
28 сентября 19:45
Шахтер --
Интер --
28 сентября 22:00
ПСЖ --
Манчестер Сити --
28 сентября 22:00
Лейпциг --
Брюгге --
28 сентября 22:00
Порту --
Ливерпуль --
28 сентября 22:00
Милан --
Атлетико --
28 сентября 22:00
Боруссия Д --
Спортинг --
28 сентября 22:00
Реал --
Шериф --
29 сентября 19:45
Аталанта --
Янг Бойз --
29 сентября 19:45
Зенит --
Мальме --
29 сентября 22:00
Бавария --
Динамо --
29 сентября 22:00
Бенфика --
Барселона --
29 сентября 22:00
Манчестер Юнайтед --
Вильярреал --
29 сентября 22:00
Вольфсбург --
Севилья --
29 сентября 22:00
Зальцбург --
Лилль --
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Джошуа – Усик: прогноз букмекеров на бой

Андрей Трофимов
23 сентября, 13:01
Аналитики считают, что поединок года на стадионе "Тоттенхэм" в Лондоне 25 сентября завершится досрочно, при этом 67 процентов на победу дают британцу

Усик перед боем с Джошуа / Фото: Reuters

В ближайшую субботу Александр Усик впервые в своей профи-карьере выйдет в ринг нефаворитом. На то, что украинец сможет победить Энтони Джошуа, букмекерами 1XBET установлен коэффициент 3.48.

Коэффициент на победу Энтони Джошуа равен 1.44, на ничью – 19.0.

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Исходя из этих котировок, вероятность исходов следующая:

  • Победа Джошуа 67%
  • Победа Усика 28%
  • Ничья 5%

При этом аналитики склонны к тому, что бой Джошуа – Усик 25 сентября завершится досрочно. Коэффициент на это – 1.668, на то, что поединок продлится все 12 раундов, – 1.94.

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Энтони Джошуа vs Александр Усик / Фото: Instagram

КОГДА ЗАКОНЧИТСЯ БОЙ

Наиболее вероятными для досрочной победы одного из соперников букмекеры называют раунды с седьмого по девятый.

  • 1 раунд 19.00
  • 2 раунд 18.00
  • 3 раунд 15.00
  • 4 раунд 13.00
  • 5 раунд 12.00
  • 6 раунд 11.50
  • 7 раунд 11.00
  • 8 раунд 11.00
  • 9 раунд 11.00
  • 10 раунд 16.00
  • 11 раунд 18.00
  • 12 раунд 18.00

Постер боя Усик – Джошуа / Фото: Инстаграм

КОТИРОВКИ НА ТИП ПОБЕДЫ

  • Техническим нокаутом 2.20
  • Единогласным решением судей 3.10
  • Нокаутом 4.50
  • Раздельным решением судей 9.00
  • Решением большинства голосов 15.0
  • Отказом соперника 30.0
  • Дисквалификацией соперника 70.0
  • Техническим решением 70.0

КТО СОВЕРШИТ НОКДАУН

  • Джошуа: Да 1.6 Нет 2.19
  • Усик: Да 3.4 Нет 1.27

Добавим, что, по прогнозам букмекеров, Джошуа нанесет больше ударов за бой, чем Усик (коэффициенты 1.53 против 2.25 в пользу британца).

Джошуа и Усик выигрывали золото на Олимпиаде-2012

Вместе с тем напомним, что в карьере Энтони Джошуа уже был случай, когда он считался безоговорочным фаворитом, но при этом проиграл. Это произошло в первом поединке британца с Энди Руисом в 2019 году.

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