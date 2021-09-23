22 вересня 21:00
Шахтар 3
Динамо 0
24 вересня 19:30
Колос --
Ворскла --
25 вересня 14:00
Олександрія --
Маріуполь --
25 вересня 17:00
Шахтар --
Верес --
25 вересня 19:30
Рух --
Динамо --
26 вересня 14:00
Минай --
Львів --
26 вересня 17:00
Дніпро-1 --
Зоря --
26 вересня 19:30
Десна --
Металіст 1925 --
27 вересня 19:30
Чорноморець --
Інгулець --
2 жовтня 00:00
Динамо --
Шахтар --
2 жовтня 00:00
Зоря --
Десна --
2 жовтня 00:00
Колос --
Чорноморець --
2 жовтня 00:00
Ворскла --
Інгулець --
2 жовтня 00:00
Львів --
Дніпро-1 --
2 жовтня 00:00
Верес --
Олександрія --
2 жовтня 00:00
Маріуполь --
Рух --
2 жовтня 00:00
Металіст 1925 --
Минай --
22 вересня 21:00
Шахтар --
Динамо --
28 вересня 19:45
Аякс --
Бешикташ --
28 вересня 19:45
Шахтар --
Інтер --
28 вересня 22:00
ПСЖ --
Манчестер Сіті --
28 вересня 22:00
Лейпциг --
Брюгге --
28 вересня 22:00
Порту --
Ліверпуль --
28 вересня 22:00
Мілан --
Атлетіко --
28 вересня 22:00
Боруссія Д --
Спортинг --
28 вересня 22:00
Реал --
Шериф --
29 вересня 19:45
Аталанта --
Янг Бойз --
29 вересня 19:45
Зеніт --
Мальме --
29 вересня 22:00
Баварія --
Динамо --
29 вересня 22:00
Бенфіка --
Барселона --
29 вересня 22:00
Манчестер Юнайтед --
Вільярреал --
29 вересня 22:00
Вольфсбург --
Севілья --
29 вересня 22:00
Зальцбург --
Лілль --
29 вересня 22:00
Ювентус --
Челсі --
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Джошуа – Усик: прогноз букмекерів на бій

Андрій Трофімов
23 вересня, 13:01
Аналітики вважають, що поєдинок року на стадіоні "Тоттенгем" у Лондоні 25 вересня завершиться достроково, при цьому 67 відсотків на перемогу дають британцеві

Усик перед боєм із Джошуа / Фото: Reuters

Найближчої суботи Олександр Усик уперше в своїй профі-кар'єрі вийде в ринг нефаворитом. На те, що українець зможе перемогти Ентоні Джошуа, букмекерами 1XBET встановлено коефіцієнт 3.48.

Коефіцієнт на перемогу Ентоні Джошуа дорівнює 1.44, на нічию – 19.0.

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Виходячи з цих котирувань, ймовірність результатів наступна:

  • Перемога Джошуа 67%
  • Перемога Усика 28%
  • Нічия 5%

При цьому аналітики схильні до того, що бій Джошуа – Усик 25 вересня завершиться достроково. Коефіцієнт на це – 1.668, на те, що поєдинок триватиме всі 12 раундів, – 1.94.

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Ентоні Джошуа vs Олександр Усик / Фото: Instagram

КОЛИ ЗАКІНЧИТЬСЯ БІЙ

Найбільш ймовірними для дострокової перемоги одного із суперників букмекери називають раунди з сьомого по дев'ятий.

  • 1 раунд 19.00
  • 2 раунд 18.00
  • 3 раунд 15.00
  • 4 раунд 13.00
  • 5 раунд 12.00
  • 6 раунд 11.50
  • 7 раунд 11.00
  • 8 раунд 11.00
  • 9 раунд 11.00
  • 10 раунд 16.00
  • 11 раунд 18.00
  • 12 раунд 18.00

Постер бою Усик – Джошуа / Фото: Инстаграм

КОТИРУВАННЯ НА ТИП ПЕРЕМОГИ

  • Технічним нокаутом 2.20
  • Одноголосним рішенням суддів 3.10
  • Нокаутом 4.50
  • Роздільним рішенням суддів 9.00
  • Рішенням більшості голосів 15.0
  • Відмовою суперника 30.0
  • Дискваліфікацією суперника 70.0
  • Технічним рішенням 70.0

ХТО ЗДІЙСНИТЬ НОКДАУН

  • Джошуа: Так 1.6 Ні 2.19
  • Усик: Так 3.4 Ні 1.27

Додамо, що, за прогнозами букмекерів, Джошуа завдасть більше ударів за бій, ніж Усик (коефіцієнти 1.53 проти 2.25 на користь британця).

Джошуа і Усик вигравали золото на Олімпіаді-2012

Разом з тим нагадаємо, що в кар'єрі Ентоні Джошуа вже був випадок, коли він вважався беззаперечним фаворитом, але при цьому програв. Це сталося у першому поєдинку британця з Енді Руїсом в 2019 році.

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