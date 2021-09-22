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"У Усика есть одна страшная вещь": промоутер Джошуа занервничал

Олег Люлька Олег Люлька Редактор редакции Спорт
22 сентября, 15:49
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Организатор предстоящего боя Энтони Джошуа против Александра Усика британский промоутер Эдди Хирн назвал главные козыри соперников – в победе своего подопечного он не уверен
Усик пугает лагерь Джошуа своим умом
Усик пугает лагерь Джошуа своим умом / Фото: Reuters

Промоутер Энтони Джошуа Эдди Хирн перед поединком на лондонском стадионе "Тоттенхэм" 25 сентября выписал больше комплиментов сопернику своего подопечного, Александру Усику, чем самому Эй-Джею.

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Может, таким образом Хирн пытается всего лишь убедить как можно больше британцев купить платную трансляцию боя, а следовательно, увеличить свою прибыль от поединка. Однако, по словам Эдди, он реально переживает насчет того, а выиграет ли Джошуа.

"Сможет ли Эй-Джей использовать свой джеб и свои размеры? Оставит ли он уже в ранних раундах следы на лице Александра? Или все-таки Усик извлечет выгоду из своего движения? Я реально нервничаю", – приводит слова Эдди Хирна SkySports

Александр Усик и Эдди Хирн
Александр Усик и Эдди Хирн / Фото: Reuters

"Джошуа должен победить Усика, чтобы сохранить мечту о титуле абсолютного чемпиона мира. Но Усик определенно входит в пятерку лучших супертяжей в мире. Может быть, он даже супертяж №1 в мире – это страшная вещь"

"Мы возвращаемся к великому Эвандеру Холифилду, который, как и Усик, пришел из крузервейта"

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Александр Усик
Александр Усик / Фото: Reuters

"Усик боксировал с Уизерспуном, затем с Чисорой. И люди говорили: "Он таки да? Или таки нет?" Может, в этом бою он покажет, что "таки да". Но я надеюсь, что у украинца это не получится"

Александр Усик и Энтони Джошуа
Александр Усик и Энтони Джошуа / Фото: Reuters

"Нас ждет великая битва умов. Есть одна вещь, которая меня пугает в Усике, – это его ум и его способность истощить противника и перехитрить его. В то время как Эй-Джей хочет показать свою брутальность. Надеюсь, брутальность все-таки перевесит", – подытожил Эдди Хирн.

Джошуа и Усик выигрывали золото на Олимпиаде-2012
Джошуа и Усик выигрывали золото на Олимпиаде-2012

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Напомним, аналитики букмекерских контор дают 66 процентов на победу Джошуа, 30 процентов – на выигрыш Усика и 4 процента – на ничью.

По словам Александра Красюка, промоутера Усика, в случае победы украинца 25 сентября, соперники встретятся в ринге еще раз – в договоре прописан реванш.

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