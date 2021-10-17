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Заря --
30 октября 00:00
Колос --
Львов --
30 октября 00:00
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Джошуа похвалили за поражение от Усика

Олег Люлька
17 октября, 16:21
Британец достоин уважения уже за то, что согласился выйти в ринг против украинского боксера. Так считает бывший тренер Энди Руиса

Усик vs Джошуа / Фото: Reuters

Бывший тренер американского супертяжа Энди Руиса Мэнни Роблес похвалил Энтони Джошуа, несмотря на поражение от Александра Усика на ринге стадиона "Тоттенхэм Хотспур".

"Фьюри однозначно лучший супертяжеловес в мире, но остерегайтесь Усика. Я должен снять шляпу перед Энтони Джошуа за то, что он согласился на бой с Александром. Дело в том, что он дрался с бойцом, с которым больше никто не хочет биться. Думаю, вы согласитесь со мной. Пожалуй, большинство людей со мной согласится. Усик – опасный парень, и он доказал это. В их бою победил сильнейший", – цитирует Fightnews заявление Роблеса каналу Fino Boxing.

Усик против Джошуа / Фото: Getty Images

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"Я не знаю, был ли у Джошуа неправильный план на бой с Усиком. Возможно, все сработало не так, как хотела его команда. Я не думаю, что они выбрали неправильный геймплан. Иногда такое просто случается, наступает не твой вечер. И это был не вечер Энтони Джошуа".

Джошуа vs Усик / Фото: Reuters

"Я верю, что в следующий раз он лучше подготовится, как это было в реванше с Энди Руисом, когда Джошуа боксировал и думал по-другому. В случае с Усиком он сделает то же самое", – добавил Мэнни Роблес.

Напомним, реванш Джошуа – Усик должен состояться до 25 апреля.

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Фаворитом на место проведения повторного боя также называют Лондон.

После сенсационной победы над Джошуа в первом поединке, уже Усик безоговорочный фаворит реванша.

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