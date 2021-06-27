Джорджина себе такое не позволяет! Голое фото бывшей невесты Роналду

Роналду и его бывшая девушка Ирина Шейк / Фото: Getty Images, Instagram
В день матча 1/8 финала Евро-2020 Бельгия – Португалия очень горячее фото опубликовала бывшая возлюбленная главной звезды португальцев Криштиану Роналду Ирина Шейк.
Бельгия – Португалия: онлайн матча 1/8 финала Евро-2020
Если Криш увидит этот снимок, ему, возможно, будет сложно сосредоточиться сегодня на игре.
Российская модель предстала перед фолловерами топлес, слегка прикрыв грудь руками.
"Солнечная долина", – так подписала это откровенное фото в Instagram российская модель Ирина Шейк.
Напомним, Роналду и Шейк были вместе с 2010 года по январь 2015-го. Расстались во многом из-за того, что Шейк не нравилась матери футболиста.
В настоящее время 36-летний Криштиану находится в отношениях с испанской моделью-продавщицей Джорджиной Родригес, которая, отметим, настолько пикантные снимки, как Шейк, выставлять себе не позволяет.
Джорджина Родригес / Фото: Instagram
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Добавим, что и Шейк сейчас не одинока – она закрутила роман с американским рэпером и дизайнером Канье Уэстом.
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